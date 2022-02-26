Polonya'daki İran Büyükelçiliği'nin Ukrayna'da yaşayan İranlıların nasıl ülkeye döneceğine ilişkin açıklaması

İran İslam Cumhuriyeti'nin Varşova Büyükelçiliği, Polonya hükümetiyle görüştükten sonra Ukrayna'da yaşayan İranlıların bu ülkenin topraklarından nasıl ayrılacağını açıkladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Krizin ilk gününde ve Ukrayna'da olağanüstü hal ilan edilen gün, İran İslam Cumhuriyeti'nin Varşova'daki büyükelçiliği, İranlıları desteklemek için bir komite kurdu. Yurttaşların Polonya'ya girişini ve ülkemize dönüşlerini kolaylaştırmak için bu merkez, Dışişleri Bakanlığı ile yazışmalar yaparak vatandaşlarımızın bilgisine aşağıdaki bilgileri sunmaktadır:

1- İçişleri Bakanlığı'na göre, Polonya'ya tüm giriş noktaları (8 sınır noktası) Ukraynalı ve Ukraynalı olmayan vatandaşların girişine açıktır.

2. Yabancı uyrukluların Polonya vizesine ihtiyaçları yoktur ve geçerli bir pasaport ve Ukrayna'da yasal ikametgah ile Polonya'da sadece 15 gün kalabilirler.

3. Polonya İçişleri Bakanlığı'na göre, giriş için bir aşı sertifikası ve PCR gerekli değildir.

4- Yabancı uyruklular geçerli belgelerle Polonya'ya arabaları ile girebilirler.

5- Hudut Müdürlüğü'nün açıklamasına göre kısa süreli resepsiyonlar ve hatta gerekirse konaklamalar için girişlerde sınırlı sayıda yer var.

6- İran İslam Cumhuriyeti'nin Varşova Büyükelçiliği, vatandaşlarını Varşova'dan Tahran'a transfer etmek için doğrudan uçuş izni almak için Polonya tarafı ile koordinasyon halindedir.

7- Polonya'ya giriş yapacak yabancı uyruklular hakkında tam bilgi şu linkte görülebilir: https://poland.mfa.gov.ir/files/poland/newspics/1775776391_140012061246.pdf

8- İran İslam Cumhuriyeti'nin Varşova Büyükelçiliği'ndeki meslektaşlarımıza 0048502780631 numaralı telefonu arayarak 24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca bahsi geçen numaraya sahip bir telgram grubu da aktif hale getirilmiştir.

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