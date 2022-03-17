İran’da Corona Virüs Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 98 Kişiye Düştü

İran Sağlık Bakanlığı bildirim merkezince açıklanan bilgilere göre İran’da dünden bu yana yeni Corona Virüs vaka sayısı 2 bin 580 kişi olup bu sayıdan 512’si hastaneye sevk edilmiş ve ülkedeki toplam hasta sayısı 7 milyon 135 bin 719 kişiye ulaştı.
Açıklanan bilgilere göre şu ana kadar bu salgına yakalanan hastalardan 6 milyon 805 bin 81 kişi sağlığına kavuşmuş veya hastaneden taburcu edilmiş ve 2 bin 234 Covid hastası ise yoğun bakıma alındı.
İran genelinde 48 milyon 534 bin 882 Covid-19 testi yapıldı.
Şu ana kadar İran’da Covid-19 aşısının ilk Dozunu alanların sayısı 63 milyon 710 bin 662 kişi, 2. doz alanların sayısı 56 milyon 452 bin 606 kişi ve üçüncü doz alanların sayısı ise 25 milyon 562 bin 931 kişi. Ülke genelinde yapılan aşıların toplamı 145 milyon 726 bin 159 doza ulaştı.
Geçtiğimiz günde İran’ın 25 eyaletinde Corona Virüse dair hayatını kaybedenler 5 kişiye ulaşmadı. Kürdistan, Hürmüzgan, İlam ve Buşehr eyaletlerinde ise hiçbir Covid-19 hastasının öldüğü kaydedilmedi.
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Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 günlük bir sürecin ardından yine 98 kişiye düştü.
İran Sağlık Bakanlığı bildirim merkezince açıklanan bilgilere göre İran’da dünden bu yana yeni Corona Virüs vaka sayısı 2 bin 580 kişi olup bu sayıdan 512’si hastaneye sevk edilmiş ve ülkedeki toplam hasta sayısı 7 milyon 135 bin 719 kişiye ulaştı.
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