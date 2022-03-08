İran, acil durumlarda gönüllü Noora aşısı olunmasına izin verdi

Gıda ve İlaç İdaresi, Noora aşısının Kovid-19 için destekleyici doz olarak kullanılması için onay verdiklerini duyurdu.

Darayi,Bereket, PastoCovac, Razi Cov Pars, Spicogen ve Fahra'dan sonra Noora koronavirüs aşısına izin verildiğini söyledi.

Noora, İranlı araştırmacılar, doktorlar ve uzmanlar tarafından üretilen bir rekombinant aşıdır.Aşı, destekleyici atış olarak kullanılabilir.

İran Bakiyatallah Tıp Bilimleri Üniversitesi Dekanı Hasan Abolgasemi Noora hakkında yaptığı açıklamada, beş milyon doz aşının üretildiğini ve Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı'na gönderilmeye hazır olduğunu söyledi.

Nora, kendi üretiminin altıncı aşısı oldu ve acil kullanım için izin aldı.Noura aşısı, Bakiyatallah Hastanesi Araştırma Merkezi ve İmam Hüseyin Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından geliştirildi.