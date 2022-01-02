İran Nora aşısının klinik denemelerinin üçüncü aşaması başladı

Nora aşısının üçüncü klinik aşaması Pazar günüran Devrim Muhafızları Başkomutanı General Hüseyin Selami ve Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Behram Aynullahi ile Bakiatollah Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı yetkililerinin huzurunda başladı

Bu törende Devrim Muhafızları Başkomutanı General Hüseyin Selami'ye üçüncü doz kovid aşısı yapıldı.

Yetkililer, Nora'nın aşısının yaklaşık %90 etkinlikle covid aşı enjeksiyonunun üçüncü aşaması için kullanılabileceğini klinik aşamalarında kanıtladığını söyledi.