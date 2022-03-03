Dünya Sağlık Örgütü Başkanı İran’ın Korona ile mücadelesini takdir etti

Cenevre’de düzenlenen 49. İnsan Hakları Konseyi toplantısında konuşan Adhanom, İran’da aşılanma oranı hem İran halkı hem de İran’da bulunan mültecilerde yüksektir ve İran genel kontroller alanında iyi uygulamalarla istikrarlı bir duruma kavuşmuştur.

İran’ın yerli Korona aşı yapımını takdir ettiklerini ifade eden Adhanom, İran yapımı aşıların incelenme sürecini hızlandıracaklarını söyledi.

DSÖ Başkanı ambargoların sağlık alanındaki etkilerini eleştirerek, ilaç ve tıbbi teçhizatların ambargoya tabi olmaması gerektiğini söyledi.

İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı ve İran İnsan Hakları Komitesi Başkanı Kazım Garipabadi de DSÖ Başkanı ile görüştü.

Garipabadi görüşmede İran’ın ambargolar altında çeşitli sağlık alanlarında elde ettiği başarıları anlatarak, tek taraflı uygulamalarla, ambargoların hayat hakkı, sağlık hakkı, çocukların hakları ve özel hastaların ilaca ulaşma hakkı üzerindeki etkilerinin olduğunu ve iddia edildiğinin aksine fiilen tıbbi imkanlara ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012