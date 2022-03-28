Sağlık Bakanı: Ülkede korona salgını azalıyor

Geçen hafta ülkede ölü sayısının günlük 100'ün altına düştüğünü belirten Aynullahi, "Bu sayının önümüzdeki hafta 50'nin altına düşmesi bekleniyor" diye konuştu.

Halk tarafından sağlık protokollerine uyulması çağrısında bulunan Aynullahi, "Avrupa ve Amerika ülkelerinde koronanın 6. dalgasının devam ettiği düşünülürse normalleşmeden vazgeçilmeli ve sağlık protokollerine uyulmalıdır ki böylece koronanın bir sonraki dalgasını yakalanmayalım'' diye ekledi.

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