28 Mar 2022 11:56
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Sağlık Bakanı: Ülkede korona salgını azalıyor

Sağlık Bakanı: Ülkede korona salgını azalıyor

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Abadan'daki Talekani Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ''Korona'ın 6. dalgasını geride bırakırken hastaneye başvuru sayısında düşüşe tanık olmaktayız'' dedi.

Geçen hafta ülkede ölü sayısının günlük 100'ün altına düştüğünü belirten Aynullahi, "Bu sayının önümüzdeki hafta 50'nin altına düşmesi bekleniyor" diye konuştu.

Halk tarafından sağlık protokollerine uyulması çağrısında bulunan Aynullahi, "Avrupa ve Amerika ülkelerinde koronanın 6. dalgasının devam ettiği düşünülürse normalleşmeden vazgeçilmeli ve sağlık protokollerine uyulmalıdır ki böylece koronanın bir sonraki dalgasını yakalanmayalım'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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