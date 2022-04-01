1 Nis 2022 22:26
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News Code: 84702360
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İran'a gelen yolcuların iki doz korona aşısı belgesini ibaz etmeleri gerekiyor

İran'a gelen yolcuların iki doz korona aşısı belgesini ibaz etmeleri gerekiyor

Tahran, İRNA- İmam Humeyni Havalimanı yetkilisi Alirıza Meczubi, 2 Nisan Cumartesi günü Nevruz yolcularının ikinci dönüş dalgasına değinerek, gelen yolculara iki doz korona aşısı belgesi ve gerekirse korona belirtisi taşıyanlardan PCR testi yapılması gerektiğini söyledi.

Bu Nevruz'daki uçuş ve yolcu sayısı hakkında bilgi veren Meczubi, 16-30 Mart tarihleri ​​arasında 2 bin 244 uçak seferi ile 345 bin yolcunun bu havalimanını kullandığını kaydetti.

26 Mart günü yaklaşık 28 bin yolcu ile ilk yolcu dönüş dalgasının başladığını dile getiren Meczubi, ''3 Nisan'da (Doğa Günü) yolcu dönüşüne göre, özellikle taksi ve toplu taşıma araçlarının temini ile ilgili olarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır'' diye belirtti.

PCR testleri 4 Nisan saat 23:59'a kadar Nevruz gezilerinin bitimine kadar ücretsiz olarak yapılacak

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı son genelgelere göre yolcuların ülkeye girişinde, gelen yolcuların iki adet korona aşı belgesi ibraz etmesi gerektiğini ifade eden Meczubi, korona belirtisi gösteren yolcular için tarama ve gerekirse PCR testinin sağlık uzmanları tarafından yapıldığını söyledi.

Ayrıca yapılan düzenlemelere göre 4 Nisan saat 23:59'a kadar Nevruz gezilerinin bitimine kadar PCR testleri ücretsiz olarak yapılacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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