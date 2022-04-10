Ülke Genelinde 148 Milyon Doz Aşılama Yapıldı

İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Behram Aynullahi sağlık personellerinin Nevruz tatillerindeki çabalarını takdir etmek için düzenlenen törende “Şu an ülke genelinde yaklaşık 148 milyon doz aşılama oranına ulaştık. Milletimizin sağlığı bizim için son derece önemli.” ifadelerini kullandı.



Aynullahi açıklamasının devamında seçimlerden sonra İran’da 7 aydır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Reisi’nin 13. hükumetinin bu kısa süre içerisinde COVID-19 salgınına karşı ülke geneline aşılama hizmetlerini sağlayarak milletin sevindirdiğini belirterek “Bu yıl, 2 yıl Korona salgının ardından, Nevruz seyahatleri ve ziyaretleri gerçekleşti. Bu mesele ülke genelinde sağlık çalışanlarının aşılama sürecindeki çabaları sayesinde gerçekleşti.” ifadelerine yer verdi.



İran Sağlık Bakanı İran’ın COVID-19 hastalığına karşı performansını değerlendirdikten sonra “Kısacası İran İslam Cumhuriyeti’nin aşılama sistemi benzersizdi. Öyle ki uluslararası kurumlar ülkemizin son 6 aydaki olağanüstü performansından şaşırdıklarını belirtti.” şeklinde konuştu.



Behram Aynullahi medyanın gerçekleri ve olumlu gelişmeleri yansıtması gerektiğini belirterek “Sağlık sistemi hizmetlerinin olması gerektiği gibi medyalarca halkımıza anlatılmasını istiyorum.” dedi.



İranlı yetki İran’daki Nevruz tatillerinde kan bağışımı oranlarının iyi bir seviyede olduğuna değinerek “Kan bağışımı Nevruz tatillerinde yüzde 23 artış gösterdi ve bu yıl kan temini konusunda hiçbir sorun yaşamamamızı umuyoruz.” ifadelerine yer verdi.



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