İran'da koronadan vefat edenlerin sayısı 33'e düştü

Açıklmaya göre, son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 140 bin 777’ye yükseldiği, vakalardan bin 483 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 6 milyon 938 bin 480 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 50 milyon 313 bin ve 358 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’Şu ana kadar 64 milyon 167 bin 174 kişiye ilk doz korona aşısı, 57 milyon 307 bin 307 kişiye de ikinci doz aşı ve 26 milyon 697 bin 158 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 148 milyon 171 bin 692 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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