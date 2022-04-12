Sağlık Bakanı: İran korona ile mücadele dünyanın en iyi 10 ülkesinden biri

İslami Şura Meclisi'nde Abadan milletvekili Muhammed Mevlevi'nin sorularını yanıtlayan Aynullahi, ''Korona salgını boyunca birçok hastanın hastanelerde yattığına, günlük ölüm sayılarının 700'e çıktığına, halkın karantinada olduğuna ve aşı temini konusunda sıkıntı çektiğimize tanık olduk'' diye belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın bütün bu sorunlara rağmen halkın birlikteliği ile bu alanda büyük başarılar elde edildiğine dikkati çeken Aynullahi, ''Bu başarılar öyle bir noktaya ulaştı ki halihazırda İran korona ile mücadele dünyanın en iyi 10 ülkesinden biri olarak biliniyor'' vurgusunu yaptı.

Kendileri için en büyük onurun Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei'nin memnuniyeti olduğunu ve bunu da Lider'in yeni yılın başında dile getirdiğini ifade eden Aynullahi, ''Bu, yeni yılın iyi haberlerinden biriydi. Nevruz boyunca halkın neşe ve coşkusuna tanık olduk. Yolculuklar büüyk ölçüde gerçekleşti ve işletmeler faaliyet başladı. Oysa ABD ve Avrupa'da aynı zamanlarda günlük 2*3 bin ölüm sayısı mevcuttu. İran'da ama iyi yönetimle halka coşku döndü ve okullar 2 yıl aradan sonra bütün baskılara rağmen Korona ile Mücadele Kurulu'nun kararı ile tekrar kapılarını açtı'' diye ekledi.

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