İran'ı yılda 1 milyon sağlık turisti ziyaret ediyor

Elvend Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Tercüman, ''Sağlık turistlerinin yüzde 80'i başta Afganistan ve Irak olmak üzere komşu ülkelerden ülkemize geliyor ve yabancı hastaları kabul etme izni olan 200 sağlık merkezi bu alanda faaliyet gösteriyor'' diye konuştu.

İran'ın sağlık turizmi açısından dünyada 46. sırada yer aldığına dikkati çeken Tercüman, sağlık turizminden yıllık 3-5 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını ifade etti.

Korona salgınının sağlık turizmine büyük darbelere vurduğuna değinen Tercüman, ''Genel olarak son 2 yılda sağlık turizminde yüzde 73 düşüş yaşandı. Bu düşüşte sağlık turizminin kutuplarından olan Asya ülkelerinin payı yüksek'' diye belirtti.

İran'ın sağlık turizmi potansiyeli açısından dünyada iyi bir konuma sahip olduğunun altını çizen Tercüman, ''Sağlık turizminde pazarlama bizim için önemli ve uluslararası toplantı, konferans ve forumlara düzenleyerek pazarlama yöntemiyle turist çekebiliriz'' diye açıkladı.

1. Sağlık Turizmi Konferansı İcra Sekreteri Behzad Şucai de bu toplantıda yaptığı açıklamada, ''Özellikle bölgesel ve uluslararası düzeylerde sağlık turizmi alanında fuar ve sergiler düzenlemek, yerli ekonominin gelişmesine katkı sağlar ve bu da ulusal istihdamın korunup kalkınmasına yardımcı olur'' dedi.

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