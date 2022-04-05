5 Nis 2022 20:08
Journalist ID: 2391
News Code: 84706374
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2 yıl aradan sonra Şiraz'daki okullar kapılarını açtı

Şiraz, İRMA- Çeşitli kademelerdeki öğrenciler 2 yılı aşkın bir süredir korona salgını nedeniyle kapalı tutulduktan sonra bu hafta tekrar açıldı. Kameraman: Rıza Kadiri

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