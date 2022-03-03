Hatibzade: Ukrayna’da bulunan İran vatandaşları kendi istekleri ile o ülkede kalmaktadırlar

Hatibzade, yaptığı açıklamada, İran vatandaşlarının Ukrayna’dan çıkışlarının birinci ve ikinci aşamasının tamamlandığını fakat bazı İran vatandaşlarının kendi istekleri ile o ülkenin farklı şehirlerinde kaldıklarını belirtti.

Hatibzade, bakanlığın tüm İran vatandaşlarının o ülkeyi terk etmeye teşvik ettiğini ifade eden Hatibzade, Romanya, Polonya, Moldova ve Macaristan sınırlarından geçişlerin devam ettiğini söyledi.

Hatibzade, İran vatandaşları ile ilgili krizin tamamlandığını ve Cuma günü düzenlenecek bir uçuş daha olduğunu söyledi.

Sadece Polonya’da 600 İran vatandaşının misafir edildiğini ifade eden Hatibzade, Romanya’da da sayının artmakta olduğunu söyledi.

Ukrayna’da bulunan İranlı öğrencilerin bir kısmi Polonya üzerinden Salı günü Tahran’a getirildi.

Bu uçuş İran Dışişleri bakanlığı tarafından düzenlendi ve 100 öğrenci bu uçuşla İran’a geri getirildi.

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