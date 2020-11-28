Belçika Kitap Bienali'nde 8 İranlı çocuğun eseri yer aldı

İranlı yazar ve araştırmacı Mehdi Hücvani konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Belçika'da 6. Bienal Momato Sergisi'nin düzenlendiğine işaret ederek, 'İki yılda bir Belçika'da Lalovire şehrinde düzenlenen bu etkinliğe Verta Yayınevi ile birlikte katılmaktan gurur duyuyorum. Mutamo, çocuk kitapları alanında ender rastlanan bir olaydır, çünkü sergilenen kitapların tamamı çocuklar ve ergenler tarafından veya onlarla işbirliği içinde yazılmıştır. Bu kitaplar pop-up (kabartmalı), el baskısı, kolaj, resim, dijital baskı ve ofset gibi çeşitli tekniklerle sunulmaktadır' dedi.

Çocuklar ve gençler için edebiyat ve sanat alanında çalışan tercüman ve aktivist Hücvani, 7-14 yaşındaki İranlı çocukların sekiz karelik resimlerinden tekneler konusunda metin yazdığını belirterek, görüntülerin kitap formundaki kitapların üzerine el baskısı ile hazırlanacağını kaydetti.

Bu serginin ana kitlesinin öğrenciler olduğuna ve festival süresince bu kitapların gösterilmesinin yanı sıra kendileri için kitap oluşturma ve diğer sanatsal kreasyonlarla ilgili atölye çalışmaları ve konferanslar düzenleneceğine değinen Hücvani, 'Ayrıca bu serginin organizatörlerinden bazıları Lalovir'deki okul gençleri arasından seçilecek' dedi.

Ava Saffariyan, Avisa Yadigari, Helma Kebiri, Dina Noruzi, Reha Bakıri Mutlak, Servinaz Hakbaz, Sitayiş Bahadıran ve Mehdis Rudeki, bu kültürel ve sanatsal etkinlikte kitap yaratmak için tekneler konusundaki çalışmaları kullanılan 8 İranlı sanatçı.

Bu serginin ana izleyici kitlesi öğrencilerdir ve bu bienal eğitimciler, öğretmenler ve çocuklarla ve ergenlerle birlikte çalışanların bu alanda konuşma, tartışma ve fikir alışverişinde bulunmaları için eşsiz bir fırsat sağladı. Serginin on günü boyunca her kitabın iki nüshası halka açık olacak.

Bu serginin beşincisi 19-28 Nisan 2019 tarihlerinde Belçika, Fransa, İrlanda, İsviçre, İtalya, Avustralya, İspanya, Almanya, Çin ve İran gibi ülkelerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik Lalovir'deki Kramis Müzesi'nde yapıldı.

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