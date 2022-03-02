BM yetkilisi: İran’daki mülteci öğrenciler eğitim eşitliğinden yararlanmaktadır

Gezvin kentine bağlı İkbaliye’de mülteci çocuklarının eğitim gördüğü okulun açılışında konuşan Goldkua, komiserliğin eğitime desteğinin devam edeceğini ve hedeflerinin tüm çocukların eğitim eşitliğinden yararlanması olduğunu söyledi.

Bu okulların açılışının İran halkı ve devletinin nedenli misafirperver olduğunu gösterdiğini ifade eden Goldkua, İran’da mültecilere çok önemli ve olumlu hizmetler sunulduğunu ve korona aşılanmalarının buna örnek olduğunu söyledi.

12 sınıflı okul 2 bin metre kare alanda yapılmıştır. Okulda 700 kız öğrenci eğitim görecektir.

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2012