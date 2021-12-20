BM Mülteciler Yüksek Komiseri: İran göçmen kabul programı ile uluslararası camiaya yardımcı olur

Grandi, İran İçişleri bakanı Ahmed Vahidi ile yaptığı görüşmede, komiseryanın 40 yıldan beri mülteciler hususunda İran ile işbirliği içinde olduğunu belirterek, Afganlı mültecileri İran’a gelişlerinin başlaması ile İran ile işbirliğine başladıklarını söyledi.

İran ziyaretinin amacının Afgan vatandaşlarına yardım olduğunu ifade eden Grandi, Taliban ile de görüştüklerini ve Afganistan’da istikrara yardım çabalarını arttırdıklarını söyledi.

Grandi, geçen aylarda kuruma olan maddi yardımların arttığını ve kendilerinin İran’daki mültecilere daha fazla yardım yapmaya çalıştıklarını belirterek, İran’ın yardım isteminin anlaşılabilir olduğunu ve bu konuyu defalarca Avrupalı liderlerle intikal ettiklerini söyledi.

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2012