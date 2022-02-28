Rezadust: Avrupa, mültecilerle ilgili uluslararası sorumluluklarını yerine getirmemektedir

Rezadust, Finlandiya’nın Tahran Büyükelçisi Kahiloto ile yaptığı görüşmede, İran’ın 40 yıldan beri mültecilere ev sahipliği yapıp hizmetler sunduğunu belirterek, ‘’İran son 40 yılda her zaman avareler ve mültecilerin ana destekçilerinden biri olduğunu ispatlamıştır ve zalimce ambargolar ve ekonomik baskılara rağmen sağlık, eğitim, istihdam, meslek edinme yönünden mültecilere değerli hizmetler sunmuştur.’’ dedi.

Afganlı mültecilerin yaklaşık yüzde 97’sinin İran halkı ile yan yana yaşadığını ifade eden Rezadust, sadece yüzde 3 Afgan mültecinin misafir şehirlerde bulunduğunu söyledi.

İran’ın Afganlı mültecilere hizmetler sunduğunu ifade eden Rezadust, ‘’ İran, Avrupa ülkeleri ve uluslararası kurumların daha fazla malı yardımlarda ve destekte bulunmasını beklemektedir.’’ ifadesini kullandı.

Finlandiya Büyükelçisi de ülkesinin, mültecilerin sorunlarını çözmek için İran ile işbirliği yapmak istediğini söyledi.

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2012