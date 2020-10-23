15 milyonu aşkın İranlı öğrenci 110 bin okulda okumaktadır

Bu öğrencilerin 8 milyon 278 bin 282’si ilk okul, 3 milyon 427 bin 673 öğrenci orta ve iki milyon 689 bin 344 öğrenci düz liselerde tahsil görmektedir.

733 bin 224 öğrenci okul öncesi eğitim görürken, teknik okullarda 424 bin 27 ve diğer liselerde ise 520 bin 598 öğrenci tahsil görmektedir. Öğrencilerden bir milyon 744 bin 719’u diğer liselerde eğitim görmektedir.

43 ülkede İran’a ait 95 okulda ise 14 bin 100 öğrenci tahsil görmektedir.

Mevcut 605 bin 786 sınıftan 498 bin 310 sınıf devlete ait okullarda ve 701 bin 47 sınıf özel okullardadır.

Mevcut okullarda eğitim 717 bin 42 öğretmen tarafından verilirken, öğretmenlerin 419 bin 916’sını kadın öğretmenler oluşturmaktadır.

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2012