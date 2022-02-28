İran PastoCovac aşısını ihraç etmeyi planlıyor

Bigleri, PastoCovac'ın hem yetişkinler hem de çocuklar için kullanıldığını belirterek bu aşının şu anda İranlı çocukların aldığı tek aşı olduğunuifade etti.

Bigleri, daha önce PastoCovac'ı en güvenli korona aşısı olarak nitelendirerek, Küba'da beta varyantına ve İran'da delta varyantına karşı test edilerek %96 etkili olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Bigleri,İran'da her ay beş milyon doz PastoCovac aşısının üretildiğini ve çocuklar için iki dozun yeterli olacağını vurguladı.

Küba'da Sobrana-2 olarak bilinen PastoCovac, İran ve Küba tarafından ortaklaşa geliştirilerek klinik denemelerin üçüncü aşamasını başarıyla geçti.