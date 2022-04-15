İran: Petrol üretimini artırmak için Nükleer Müzakerelerinin sonucunu beklemeyiz

İRNA'ya konuşan Danişi, ''Tüm gücümüzle piyasada olmak için teknik özel işlemler yapıyoruz. Yatırımda gözümüz yurt içinde ve iyi yönetilmeyen çarpıcı sermayeler barındırıyoruz. Petrol planlarını hayata geçirmek için bunları aktifleştirebiliriz'' diye konuştu.

Üretici sektörlerdeki sermaye ve varlıkların iyi kullanılmadığına değinen Danişi, ''Hedeflediğimiz plan ve programlara esasen sermaye dönüşü belirli zamanda gerçekleşecek. Petrol Bakanı'nın katılımıyla doğalgaz sözleşmeleri imzaladık. Bu anlaşmaya göre meşale gazların toplanması, petrokimya sermayesi ile mümkün hale gelecek'' değerlendirmesinde bulundu.

Bir petrol sözleşmesi nihaileşmek üzere

İmzalanmak üzere olan sözleşmelerin değerinin 470 milyon avroyu bulduğuna işaret eden Danişi, ''Bu alanda ve diğer sketörlerde yeni yatırımlar çekmeyi düşünüyoruz'' diye ifade etti.

دانشی افزود: با شرکت‌های خارجی فعال در زمینه نفت و گاز تعاملات مثبتی داریم و با کشورهای دوست نیز همکاری‌های سازنده‌ای برقرار کرده‌ایم که در این زمینه یک قرارداد با طرف خارجی به امضا رسیده است و قرارداد دیگر نیز در حال نهایی‌شدن است.