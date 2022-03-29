Areş ortak gaz sahasındaki sondaj çalışmaları yakında başlayacak

Petrol Bakanı Cevad Oci twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Areş ortak gaz sahasındaki kapsamlı sondaj çalışmaları, arama kuyularının açılması ve sismik araştırmalar yapılmasıyla tamamlandı'' diye belirtti.

Oci, ''Temel montajı ile bu alandaki sondaj operasyonu yakında başlayacak. Ortak alanları geliştirmek için müzakere etmeye ve işbirliği yapmaya istekli olmamıza rağmen tek taraflı tedbirler planın uygulanmasına engel olmayacaktır'' diye ekledi.

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