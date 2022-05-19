Umman Kralından İran'la işbirliğine yönelik talimat

Heysem bin Tarık, İran ve Umman arasındaki deniz taşımacıılı alanında işbirliğinin geliştirilmesi kararnamesini imzaladı.

Umman Haber Ajansı ise deniz taşımacılığı işbirliği anlaşmasının 8 Aralık 2019 tarihinde Tahran'da imzalandığını duyurdu.

Umman medyasında yayınlanan habere göre özel sektör temsilcilerinden oluşan 30 kişilik bir İran ticari heyeti, Pazartesi günü Umman'ın başkenti Muskat'a gitti. Heyet bu ziyaret kapsamında Ummanlı yetkilierle iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması ve Umman pazarını tanımayı hedeflediklerini belirtti.

İran Ticaret Geliştirme Kurumu Başkanı da bu ziyarette Umman Deniz Taşımacılığı Şirketi Genel Müdürü ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren ortak bir şirketin kurulmasını önerdi.

Peymanpak ayrıca İran ve Umman'ın başta bölge ülkeleri arasında mal transiti olmak üzere ikili ve çok taraflı ilişkilerin ilerletilmesi gerektiğini açıkladı.

Umman ile diğer ülkeler arasında yapılan serbest ticaret anlaşmalarının imzalanmasına işaret eden Peymanpak, bölgedeki 1.5 trilyon dolarlık ticaret hacmine değinerek, İran ile Umman'ın ihracat ve transit konusunda işbirliğinin genişletilmesini görüşmesi gerektiğini kaydetti.

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