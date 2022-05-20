Enerji Bakanı'ndan İran ve Azerbaycan arasındaki anlaşmaların uygulanmasına vurgu

Tahran'a resmi ziyaret için gelen Mustafayev ile görüşen Mihrabiyan, İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesine dönük kilit ve önemli konuları ele aldı.

Görüşmede taraflar, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda günden güne gelişmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, işbirliği kapasitesinin çok uygun olduğun ve hidroelektrik işbirliğinin artırılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Taraflar ayrıca İran, Azerbaycan ve Rusya'nın elektrik ağlarının birbirine senkronize edilmesinin bir an önce gerçekleşmesi gerektiğine değinerek, Hüdaferin Barajı ile Kız Kalesi projeleri dahil olmak üzere ikili projelerin hayata geçirilmesi ve e-enerji ticaret hacminin çoğalması yollarını inceledi.

Görüşme sonunda taraflar, İran ile Azerbaycan arasında imzalanan proje ve anlaşmaların takip edilmesi yollarını irdeleyerek, ortak su havzaları konusunda etkin ve dostane işbirliğinin güçlenmesi hakkındaki iradelerinin ciddi olduğun ifade etti.

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