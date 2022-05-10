Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Başkanı İran ile Ülkesinin Ticari İşbirliğinin Artmasını İstedi

Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük komitesi Başkanı Sefer Mehdiov Salı günü Aras sınırından 12 kişilik heyetiyle beraber İran’a girişi sırasında İran Gümrük Başkanıyla görüşmesinde “İki ülkenin gümrük yetkililerin dönemlik oturumları doğrultusunda söz konusu yolculuk ve görüşmelerin iki ülke arasında ticari hacmin artmasına ve hızlanmasına yol açmasını umuyorum.” ifadelerini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Başkanı da Azerbaycan Cumhuriyetiyle ticari ilişkilerin ve işbirliğin gelişmesinin her daim İranlı yetkililerin vurguladığı konular arasında yer aldığını belirterek “Bu görüşmeler İran’ın komşu ülkelerle uluslararası ticaretini artırma yönünde belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşiyor.” dedi.
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Tahran, İRNA- Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük Başkanı İran ziyaretinde İran ile ülkesinin ticari ilişkilerinin artmasını istedi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Gümrük komitesi Başkanı Sefer Mehdiov Salı günü Aras sınırından 12 kişilik heyetiyle beraber İran’a girişi sırasında İran Gümrük Başkanıyla görüşmesinde “İki ülkenin gümrük yetkililerin dönemlik oturumları doğrultusunda söz konusu yolculuk ve görüşmelerin iki ülke arasında ticari hacmin artmasına ve hızlanmasına yol açmasını umuyorum.” ifadelerini kullandı.
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