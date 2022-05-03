Özel sektörün katılımıyla Avrasya Ekonomi Forumu düzenlenecek

İran Radyo ve Televizyyon Kurulu'nun haberine göre, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 26-27 Mayıs tarihlerinde 1. Avrasya Ekonomi Yüksek Konseyi Forumu ile Avrasya Birliği Ekonomi Forumu eşzamanlı olarak düzenlenecek. Bu forumlara İran zeöl sektörünün katılmasıyla ilgili karar, İran Ticaret Odası'nca verilecek.

Görevi danışmanlık olan Avrasya Ekonomi Yüksek Konseyi'nn kararları, bölge ekonomisi ile taşımacılığı üzerinde çok etkilidir ve yapılan planlamalara göre, bölge ortak fuarlrın düzenlenmesi, Avrasya Bütünleştirme Fonu'nun oluşturulması, Ortak E-Yapı'nın kurulması ve ortak kooperatif şirketlerinin tesisi hakkında karar alınacak.

Ayrıca özel sektörün temsilcilerinin forumlara katılacağı için bunu örgütlü kurumlar, kapasite oluşumu ve piyasalardan bilgi edinmek çin bir fırsat olarak değerlendirmek mümkün.

Altı ayda bir üye ülkelerin resmi yetkililerinin katıımıyla düzenlenen Avrasya Ekonomi Yüksek Konseyi'nin ekonomi forumuna ilk defa üye ülkelerin özel sektör temsilcilerinin katılması bekleniyor.

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