İran'ın Avrasya Birliği ile ticaret hacminde yüzde 66 artış

İran ile Avrasya Birliği üyesi 5 ülke arasındaki ticaret hacminden 1 milyar 170 milyon 581 bin dolarının İran'ın bu ülkelere yaptığı ihracat payı oluşturduğuna dikkati çeken Latifi, ''Bu miktar bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artış göstermektedir'' diye konuştu.

Latifi Birlik ile İran arasıdaki ticarette İran'ın yaptığı ihracat miktarına değinerek, ''Rusya 583 milyon 658 bin 306 dolar ithalatla İran'ın en çok ihracat yaptığı ülke konumundayken, Ermenistan 302 milyon dolarla ikinci, Kazakistan 188 milyon dolarla üçüncü, Kırgızistan 78 milyon dolarla dördüncü ve Belarus 16 milyon dolarla beşinci sıradayer aldı'' ifadesine yer verdi.

İran'ın geçen yıl Avrasya Birliği'nden ithalatının 4 milyar 472 milyon 466 bin doları bulduğuna dikkati çeken Latifi, ''Bu bağlamda ithalat yüzde 90 arttı'' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın ithalat yaptığı bu ülkeler sıralamasına değinen Latifi, ''Rusya 4 milyar 53 milyon dolarla birinci sırada yer alarak ve bu ülkelerin İran'a yaptığı ihracatın yüzde 91'ini oluşturarak geçen yıla göre İran'a ihracatını yüzde 92 arttırdı. Kazakistan 379 milyon dolarla ikinci, Belarus 28 milyon dolarla üçüncü, Ermenistan 9 milyon dolarla dördüncü ve Kırgızistan 1 milyon 663 bin dolarla beşinci sırada kendine yer buldu'' diye ekledi.

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