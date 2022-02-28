İran’ın Avrasya bölgesi ile ticaret hacmi 11 Ayda 5 milyar doları geçti

İran Gümrük İdaresi yetkililerinde Hüseyin Kakheki yaptığı açıklamada, İran’ın birlik üyesi ülkelere 11 aylık ihracatının bir milyar 84 milyon 424 bin dolar olduğunu bunun bir önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdiğini söyledi.

Kakeheki bu süre zarfında Rusya’ ya 547 milyon 918 bin dolar, Ermenistan’a 278 milyon 726 bin dolar, Kazakistan’a 167 milyon 466 bin dolar, Kırgızistan’a 74 milyon 83 bin dolar, Belarus’a 16 milyon 229 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Kakheki, bu dönem içinde İran’ın ithalatının 3 milyar 949 milyon 669 bin dolar olduğunu ve bir önceki yola göre yüzde 95 artış gösterdiğini belirtti.

Kakeheki bu süre zarfında Rusya’ dan 3 milyar 570 milyon 171 bin dolar, Balerus’tan 27 milyon 773 bin dolar Ermensitan’dan 7.769 milyon dolar, Kırgızistan’dan bir milyar 606 bin dolar ithalat gerçekleştiğini belirtti.

Rusya, Kazakistan, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan, Avrasya Birliği ülkelerini oluşturmaktadır.

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2012