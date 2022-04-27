Irak Meclis Başkanı Tahran’da

Irak Meclis Başkanı Muhammed el- bugün Çarşamba günü sabah heyetiyle beraber Mihrabad havaalanına girdi.



Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ilk seferinde 2018 yılında İran’a seyahat etmişti ve bugün ikinci kez Tahran’da İranlı yüksek yetkililerle görüşecek.



El-Halbusi söz konusu bir günlük Tahran ziyaretinde İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi, İran Meclis Başkanı, Dışışişleri Bakanı ve Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteriyle görüşecek.



Irak Meclis Başkanı el-Helbusi’nin yaklaşık bir ay önce İran’a gelmesi bekleniyordu ancak el-Halbusi’nin medya ofisi Irak Meclis Başkanı’nın İran ziyaretinin iki ülkenin yasal ve parlamenter gerekliliklerden ötürü ertelendiğini duyurmuştu.





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