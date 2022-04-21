İran'ın Kürdistan ilinin dış ticaret hacmi 8 milyar dolara yaklaştı

İRNA'ya konuşan Haliki, geçen yıl 2 milyon ton ağırlığında 968 milyon dolar değerinde yurt dışına ihracat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ''Bu bir yılda 6 milyar 805 milyon dolarlık 3 milyon 175 bin ürün transit edilerek, bir önce yıla kıyasla değer bazında yüzde 54 artış gösterdi'' dedi.

İl sınırlarından yapılan ithalatın geçen yıl 30 bin tonun üzerinde olduğuna dikkati çeken Haliki, ''İthalatı yapılan ürünlerin değeri 41.7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece bir önceki yıla göre ithalat ağırlık olaral yüzde 26 ve değer açısından yüzde 26 düşüş gösterdi'' diye belirtti.

Geçen yıl toplamda 7 milyar 815 milyon dolar değerinde 5 milyon 207 bin ton ürünün il sınırlarından geçtiğini ifade eden Haliki, ''Kürdistan ilindeki dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre ağırlıkça yüzde 1 düşerken, değer bazında yüzde 33 büyüdü'' değerlendirmesinde bulundu.

Siranbend ve Başmak sınır kapılarının faaliyet gösterdiği Irak sınırındaki Kürdistan ilinde Merivan Gümrüğü de transit, ihracat, yolcu geçiş ve ithalat da faaliyet göstermektedir.

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