18 Nis 2022 18:22
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İran büyük çelik firmalarının ihracatında yüzde 12 büyüme

İran büyük çelik firmalarının ihracatında yüzde 12 büyüme

Tahran, İRNA- İran büyük çelik üreticileri ihracatlarını 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artırarak toplam 7 milyon 777 bin ton ürün ihracatı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıl 2 milyon 51 bin 800 ton ihracatla en çok ihracat yapan Huzistan Çelik'ın en çok ihracat kalemlerini blum, bilt ve slab oluşturdu.

Huzistan Çelik'in ardından 1 milyon 260 bin 18 tonla İsfahan Mübareke Çelik ikinci, 1 milyon 116 bin tonla İsfahan Demir Çelik üçüncü sırada kendine yer buldu.

Ayrıca ülkenin en büyük çelik firmaları Mart 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatlarını yüzde 33 artırarak 1 milyon 135 bin 183 ton çelik ürünleri ihracatı yaptı.

Demir mili, külçe, ısı ve soğuk varaklar, galvanize varaklar, blum, bilt, slab, alaşımlı ürünler, demir ve sıcak briket, bu firmaların yurt dışına ihraç ettiği ürünlerdi.

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