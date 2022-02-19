Yılın ilk 10 ayında külçe ve çelik ürünleri üretimi 29 milyon tonu geçti

Bu dönemde madencilik sektörlerindeki büyük şirketler, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3 düşüşle 18 milyon 1.873 ton çelik külçe ve 11 milyon 763 bin 834 ton çelik ürün üretti.

Bu yılın ilk 10 ayında ülkede 42 milyon 835 bin 30 ton demir konsantresi (%3 büyüme) ve 42 milyon 950 bin 856 ton pelet (%11 büyüme) üretildi.

Ayrıca Ocak ayı sonu itibarıyla ülkede 44 milyon 23 bin 927 ton sünger demir üretildi ve bu da geçen yıla göre %6'lık bir düşüşe işaret ediyor.

Ancak alüminyum külçe üreticileri %23'lük bir büyüme ile 453 bin 436 ton verim elde edebil.

Bakır sektöründe de 1 milyon 21 bin 457 ton bakır konsantresi (% 2 büyüme), 239 bin 42 ton bakır katot (% 3 büyüme) ve 293 bin ton bakır ve 559 ton bakır anot üterildi.

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