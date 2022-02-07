Yılın ilk 9 ayında maden ihracatında %90 büyüme

Bu ihracat miktarı 42 milyon 214 bin ton çeşitli ürünleri içeriyor ve tonaj olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.5 arttı.

5 milyar 280 milyon 630 bin dolarlık ihracatla ilgili çelik zincir ve çelik ürünleri yüzde 55.6 pay ile madencilik sektörü ve madencilik sektörü ile ilgili ihracatta en büyük paya sahip oldu.

1 milyar 409 milyon 710 bin dolar ile bakır ve alt ürünler ve 651 milyon 330 bin dolar ile "diğer madenler ve maden sanayileri" ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde en yüksek ihracat artışı, %216 büyüme rekoru ve 541 milyon 570 bin dolarlık ihracat ile alüminyum zincir ve ürünlerinde gerçekleşti.

Bu yılın ilk dokuz ayında ülkeye 2.691 milyar dolar değerinde 3.98 milyon ton madencilik ve maden sektörleri ile ilgili ürün ithal edildi.

En büyük ithalat 916 milyon 300 bin dolar ile çelik zincir ve çelik ürünleriyle ilgili oldu.

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