İran’ın Batı Afrika’daki maden faaliyetleri artmaktadır

IRNA’ya açıklamada bulunan Nebiyi, Mali Maden Odası arasından imzalanan işbirliği protokolüne değeinerek, protocol çerçecesinde uzmanlar düzeyinde online olarak protokolün uygulanmasını inceleyeceğini söyledi.

Nebiyi, işbirliği önceliğinin mühendeslik hizmetlerinin ihracatı, yatırım, araştırma ve eğitim ve öğrenci ile hoca değişimi konularında olacağını söyledi.

Nebiyi, Mali’de faaliyette bulunmak için İran firmalarının konsersiyum oluşturmasını istedi.

Taraflar arasında anlaşma geçen Pazar günü imzalandı.

Mali, resmi adıyla Mali Cumhuriyeti, Batı Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1.240.000 km²'lik yüz ölçümüyle Afrika'nın sekizinci büyük ülkesidir. Nüfusu 19,1 milyondur ve bu nüfusun %65'ini 25 yaş altındakiler oluşturmaktadır. Başkenti Bamako'dur.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012