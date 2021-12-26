Komşu ülkelerde fuarlar düzenleyerek ihracatta %30 artış sağlanabilir

Cumhurbaşkanı Reisi, komşularla ticaretin geliştirilmesini defalarca vurguladı ve İran'a sınırı olan 15 ülke ile ticareti artırmak için uygun ekonomik diplomasinin kurulması çağrısında bulundu.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatımi Emin de dış ticaretin sorumlusu olarak, önümüzdeki dört yıl içinde ihracatın 35 milyar dolar, ülke ticaretinin ise 70 milyar dolar artmasını tahmin etti.

Bu yılın ilk yarısına ait ticaret istatistikleri, İran'ın 15 komşu ülke ile 22 milyar 588 milyon dolar değerinde 47 milyon tondan fazla mal ticaretini yaptığını gösteriyor.

Bu istatistiklere göre 3 milyar 840 milyon ile Irak, 2 milyar 308 milyon ile Türkiye, 2 milyar 243 milyon ile BAE, 999 milyon ile Afganistan ve 544 milyon dolar ile Pakistan, İran mallarının ilk beş ihracat noktası oldu.

Öte yandan ithalat alanında 7 milyar 305 milyon dolarla BAE, 2 milyar 435 milyon dolarla Türkiye, 639 milyon dolarla Rusya, 499 milyon dolarla Irak ve 270 milyon dolarla Umman, komşulardan gerçekleşen ithalatta ilk 5 sırada yer aldı.

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