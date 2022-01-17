İran, ECO bölgesi ülkelerinin yenilenebilir santraller yapmasından memnuniyet duyar

İran Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kondey toplantısının ECO’nun Tahran’daki Genel Sekreteryasında düzenlendi ve 10 gün sürecektir.

Toplantıda İran’dan Elektrik İdaresi yetkililerinden İman Rahmeti, Enerji, Maden, Çevre oturum Başkanı seçildi.

Toplantıda İran temsilcileri, 2022’de üye ülkeler için, ortak tecrübelerden yararlanma, acil durumlarda üye ülke elektrik şebekerinin bir birine bağlanması, Bölgesel ECO Elektrik Piyasası Projesinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, Yenilenebilir enerji alanlarının gelişmesinde üye ülkelere yardımlar ve Türkiye gibi güçlü ülkelerle ortak araştırma ve yenilenebilir enerji santrallerin yapımında işbirliği konularında geniş açıklamada bulundular.

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2012