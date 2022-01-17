Sanayi ve Ticaret Bakanı: ihracat 40 milyar doları aştı

Fatemi Emin, 'Yıl sonuna kadar ihracatın 45 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. İhracat ile üretimi artırmak, ülkenin gelirini artırmak anlamına geliyor ve inşallah önümüzdeki yıl ekonomide bir sıçrama göreceğiz. Aslında ihracattaki artış, ülkenin ekonomik ortamının düzeldiğini gösteren bir göstergedir' dedi.

Fatemi Emin, 'Yeni yapıda esnaf mesleği ve endüstri aynı anda ele alınıyor. Giyim gibi birçok imalat loncası, endüstriyel birimlerden daha büyüktür' diye belirtti.

Fatemi Emin, 'Hizmet alanına özel önem vermek için Ticaret ve Hizmetler Bakan Yardımcısı'nı oluşturduk ve bu yapı ile esnafın sorunlarının çoğunun çözüleceğini umuyoruz' diye ekledi.