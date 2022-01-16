16 Oca 2022 12:22
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News Code: 84614547
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İran-Hindistan hattında düzenli konteyner hattı kuruldu

İran-Hindistan hattında düzenli konteyner hattı kuruldu

Tahran, İRNA- Velfecr Gemicilik Genel Müdürü Muhammedrıza Ahmedizade, İran'dan Hindistan'a giden güzergahta bu şirketin düzenli bir konteyner hattının kurulduğunu duyurdu.

Bu şirketin İran'dan Hindistan'a giden yolda düzenli bir konteyner hattının kurulmasına atıfta bulunan Ahmedizade, 'Bu hat, bir aydır Bender Abbas'tan konteyner gemileriyle Nawashiva, Kandla ve BAE'deki Jabal Ali limanlarına gemilerle ihracat yapıyor ve talep üzerine diğer Hindistan limanlarına genişlemeye hazır' dedi.

Ahmedizade, 'Bu hattı devreye alarak ihracat mallarının sahipleri, mallarını Velfecr konteyner gemileri aracılığıyla Hindistan limanlarına kolayca ihraç edebilirler' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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