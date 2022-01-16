İran-Hindistan hattında düzenli konteyner hattı kuruldu

Bu şirketin İran'dan Hindistan'a giden yolda düzenli bir konteyner hattının kurulmasına atıfta bulunan Ahmedizade, 'Bu hat, bir aydır Bender Abbas'tan konteyner gemileriyle Nawashiva, Kandla ve BAE'deki Jabal Ali limanlarına gemilerle ihracat yapıyor ve talep üzerine diğer Hindistan limanlarına genişlemeye hazır' dedi.

Ahmedizade, 'Bu hattı devreye alarak ihracat mallarının sahipleri, mallarını Velfecr konteyner gemileri aracılığıyla Hindistan limanlarına kolayca ihraç edebilirler' diye ekledi.

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