İran'ın okyanus limanı Bender Abbas Şehit Recayi Limanı ve yaptırımların üstesinden gelmenin yolları

Şehit Recayi Limanı, petrol terminalleri, konteynerler, büyük demiryolu ve zürafa vinçleri, demiryolu bağlantıları ve destek arazileri gibi çeşitli kapasiteleriyle ülkenin denizcilik ekonomisi için hayati bir rol oynuyor.

Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı girişinde yer alan modern ekipmanların kullanılması, uluslararası demiryolu ağına bağlantığı, arazi ve diğer tesislerin özel yatırımcılara devredilme imkanı ve diğer onlarca avantajı, bu limanı Ortadoğu'daki en başarılı liman kuruluşlarından biri haline getirmiştir.

Bugün ülkemiz de dahil olmak üzere dünya genelinde mal taşımacılığının %80'den fazlası deniz yolu ile yapılmakta olup, ülkemizin güneyi ve özellikle Hürmüzgan ilindeki denizcilik kapasitesi nedeniyle bu tür ulaşım, ekonomik gelişme için ana anahtardır.

Önemli ve stratejik Şehit Recayi Limanı, Hürmüzgan ilinin başkenti Bender Abbas'ın 23 km batısında, Keşm Adası ve Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde yer almaktadır. 80 uluslararası limanla denizcilik ilişkileri ve ticaretiyle İran ekonomisinin en büyük ticari ve konteyner limanı ve altın kapısıdır ve İran'ın ticaretinin %50'sini oluşturmaktadır.

Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü Alirıza Muhammedi Kereci, İRNA'ya bu konuda yaptığı açıklamada, 'Şehit Recayi Limanı, İran'ın en önemli limanlarından biri ve ülkeye ithal ve ihraç edilen malların tedarik zincirinin ana halkalarından biri olarak, burada yaklaşık 100 milyon ton mal boşaltılır ve yüklenir' diye belirtti.

Ülkenin en büyük konteyner limanı ve İmam Humeyni limanından sonra konteyner dışı ikinci büyük liman olan ve ülkenin deniz ticaretinde önemli bir paya sahip olan Şehit Recayi Limanı, 'Bu liman tek başına İran'ın ihracat ve ithalatının %55'inden fazlasına sahip ve ülke limanlarının transitinden yüzde 70'ini oluşturmakta ve ayrıca ülkenin konteyner yüklerinin yükünün %90'ı burada boşaltılır' diye konuştu.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Muhammed Rastad 7 Nisan günü Şehit Recayi Limanı'ndaki kalkınma projelerine yaptığı incelemede, gazetecilere yaptığı açıklamada, 400 metre uzunluğundaki Şehit Recayi Limanı Geliştirme Projesi'nin 3. aşamasının yılsona kadar tamamlanacağını duyurdu.

Şehit Recayi Limanı Konteyner Terminali'nin nominal yükleme ve boşaltma kapasitesinin 6.3'ten 8.4 milyon TEU'ya çıkacağın dile getiren Rastad, limanın üçüncü nesil bir liman olacağının altını çizerek, 'Şehit Recayi Limanı Konteyner Terminali'nin göze çarpan özelliklerinden biri, en yüksek nesil konteyner gemilerini kabul edebilmesidir. Küresel Emperyalizmin uyguladığı acımasız yaptırımlarına rağmen, yalnızca Şehit Recayi Limanı'nın faaliyeti kısıtlanmadığı gibi, faaliyetlerini daha da artırmıştır, öyle ki son 12 yılda ilk kez ihracat faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 40 bin tonun üzerinde iç gemi buraya demir atmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan ili 1400 kilometre deniz sınırı, 14 küçük ve büyük adası ve ülke ihracat ve ithalatının %56'sından sorumlu malların boşaltılması ve yüklenmesi alanında faaliyet gösteren 32 limana sahip bir ildir.

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