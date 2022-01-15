Urmiye Gölü'nün derinliklerinde saklı bir hazine: Artemia

Urmiye Gölü yıllık 300 tondan fazla Artemia hasat ve ihracat kapasitesine sahiptir, bu küçük canlıyla ilgili gelir elde ederek Batı Azerbaycan'ın gelirinde bir değişiklik yaratabilir ve hatta bu ili hükümetin bütçesinden gereksiz hale getirebilir.

Artemia, Urmiye Gölü sularında her yerde bolca bulunan, ancak suyun kıt olduğu yıllarda giderek kaybolan ve bu da medya duyarlılığına neden olan küçük kırmızı bir hayvan türüdür.

Ülkenin su ürünleri endüstrisinin Artemia'ya olan temel ihtiyacı göz önüne alındığında, bu küçük ama değerli yaratığın yalnızca bölgede ekonomik dönüşüm getirme potansiyeline sahip olmadığı, aynı zamanda halk hükümetinin Devrim Lideri'nin yönergelerini yerine getirmede başarılı olması için bir faktör olduğu görülüyor.

Bir zamanlar Urmiye Gölü'ndeki Artemia'nın neslinin tükendiğine dair haberler olmasına rağmen, bilimsel bulgular Urmiye Gölü'nün aşırı kuruluğu ve tuzluluğu nedeniyle "Artemia"nın kaybolmadığını ve nehirlerin haliçlerinde yıllarca "kist" olabileceğini gösteriyor. Ekonomik değeri yüksek bu küçük canlının yaşama umutlarını canlı tutan bir konu.

Ayrıca, son yirmi yılda Urmiye Gölü krizi gibi bir kuraklık ve su kıtlığı krizlerinde bu değerli canlının bu zorluklardan korunması için Artemia'nın bu bölgedeki genetik kaynaklarının korunması da gözetilmektedir.

Urmiye'deki Artemia Gölü'nün %10'u milyonlarca dolarlık dövizin ülkeden çıkışını engelliyor

Ülkenin Artemia Araştırma Merkezi Başkanı Ali Nekyuferd, Urmiye Gölü'nün Artemia için en önemli habitatlardan biri olduğuna işaret ederek, "Bu gölün Artemia'sının sadece %10'u işlenirse ülkenin bu deniz ürününe ithalat ihtiyacını azaltacaktır' dedi.

Artemia'nın Urmiye Gölü'nden çıkarılmasının, yetkili makamların gözetiminde araştırma odaklı ilkelere uyulmasını gerektirdiğini belirten Nekuyiferd, ülkenin ihtiyacı olan artemianın %90'dan fazlasının ithalat yoluyla karşılandığını ifde etti.

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