Yılın ilk 8 ayında komşularla ticaret hacmi 33 milyar dolara ulaştı

Yılın ilk 8 ayında diğer ülkelerle 63 milyar 132 milyon dolar değerinde toplam 110 milyon 284 bin ton mal ithalat ve ihracatı yapıldığını dile getiren Latifi, 'Komşular ile ticaret yapan , ülke ticaretinin ağırlığının %62, değerin %52'sini oluşturdu' dedi.

Bu yılın ilk sekiz ayında tüm ülkelere 31 milyar 100 milyon dolarlık 83 milyon 740 bin tonluk ihracat yapılırken, 52 milyon 390 bin ton ağırlığında 16 milyar 664 milyon dolarlık 15 komşu ülkeye ihraç edildi.

Ülke ihracatının ağırlıkça %62'si ve toplam değerinin %53'ü olan İran'a komşu ülkelerle ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ağırlıkça %11 ve değer olarak %24 arttı.

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