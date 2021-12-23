Bazorgan sınır kapısından kamyon geçişleri yüzde 84 arttı

Bazorgan sınır kapısı müdürü Caber Ekberpur, 9 aylık dönemde 201 bin 392 kamyon geçişi gerçekleştiğini ifade ederek, geçişlerin sağlık protokolleri çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

Sınır kapısının 24 saat açık olduğunu ifade eden Ekberpur, bu kapısından geçen transit kamyonların maksadının Başmak, Hosrevi ve Astara olduğunu belirtti.

Bu sınır kapısından günlük ortalama 746 kamyon geçtiğini ifade eden Ekberpur, bu sene bu kapıdan 78 bin 737 kamyonun çıkış yaptığını ve 122 bin 655 kamyonun giriş yaptığını söyledi.

Çıkışı yapılan kamyonların ihracat yükünün tarım ve petrokimya ürünleri, çeşitli madenler olduğunu ifade eden Ekberpur, ithalatı yapılan ürünlerin de sanayi makineleri, boya, kumaş, yedek parça olduğunu söyledi.

İran genelinde 22 sınır kapısı vardır bunlardan üçü, İran- Türkiye arasında bulunan sınır kapılarıdır ve Bazorgan bu kapıların en büyüğü ve önemlisidir.

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2012