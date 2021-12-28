Bazergan sınırından yapılan ihracatta yüzde 57 artış

Bu ürünler arasında petrokimya, sebze, tarım, taş, seramik ve cam nesneler, demir-çelik ve tekstil ürünlerinden kaynaklanan hurda ve atıkların ihracat kalemlerini oluşturduğuna dikkati çeken Züheyri, bu dönemde ihracatın 1 milyar 192 milyon 692 bin 805 dolar olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda, geçen yıl aynı döneme göre %52 artışla geçen yıl 2 bin 296'ya kıyasla 3.482 beyanname düzenlendiğini ifade eden Züheyri, 'Bu dönemde bu sınırdan diğer gümrüklerin ihracatının 963 bin 279 ton olduğu tahmin edilirken, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %49 artış gösterdi' değerlendirmesini yaptı.

Züheyri, Geçen yılın aynı döneme göre %33 artışla 16 bin 135 adet beyanname yayınlandığını sözlerine ekledi.

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