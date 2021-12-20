Fıstık ihracatından 7 ayda 533 milyon dolar döviz girdisi sağlandı

Hasani, yaptığı açıklamada, İran’da 500 bin hektar alanda fıstık hasadı yapıldığını ve yılda 300 bin ton ürün elde edildiğini ve fıstığın en önemli döviz girdisi sağlayan ürün olduğunu söyledi.

Fıstık ihracatının son 3 yılda arttığını ifade eden Hasani, 2 sene önce 109 ton ürün ihracatından 972 milyon dolar, geçen sene 203 ton ihracat ve 1.371 milyon dolar gelir elde edildiğini ve bu senenin ilk 7 ayında da 80 bin ton ürün ihraç edildiğini ve 533 milyon ton gelir elde edildiğini söyledi.

Hasani, bu ürünün ihracatının artması için gereken desteğin sağlanması gerektiğini belirterek, 2 sene önce 337 bin ton ve geçen sene 358 bin ton ürün üretildiğini söyledi.

Hasani bu sene mevsim şartlarından dolayı fıstık üretiminin 281 bin ton olmasının beklendiğini söyledi.

Hasani bu sene Kerman, Horasan Rezevi, Yezd, Güney Horasan, Tahran, Kuzey Horasan, Doğu Azetbaycan, Lorestan ve Batı Azerbaycan illerinde üretim miktarının azaldığını, Fars, Semnan, Merkezi, Kum, Sİstan Beluçistan, İsfahan, Gezvin, Elborz ve Erdebil illerinde ürün artışı beklediklerini söyledi.

2019 FAO rakamlarına göre İran dünyada fıstık üretiminde ilk sırada ve ihracatta da ABD’den sonra ikinci sırada yer almaktadır.

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2012