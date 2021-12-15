Yılın ilk 8 ayında çelik ihracatında %22 büyüme

İsfahan Steel, Mobarakeh Steel, Khuzestan Steel, Auxin Steel, Hormozgan Steel, Iran Alloy Steel, Azerbaycan Steel, Horasan Steel, Kaveh South Steel, Saba Steel, Bonab Steel, Jahan Steel Sirjan, Chadormelo Iron şirketlerinin ihracatı bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7 artışla 684 bin 203 ton oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında en iyi ihracat performansı, %18'lik bir büyüme ile 1 milyon 117 bin 206 ton çelik ihraç eden Khuzestan Steel'e ait oldu.

Bunu takiben, bu yılın ilk sekiz ayında en büyük çelik ihracatçıları sıralamasında 814 bin 724 ton ile Mobarakeh Steel ve 766 bin 630 ton ile Isfahan Steel sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde en yüksek ihracat artışı yüzde 1081 ile Horasan çelik inşaat demiri oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında demirle ilgili ürünlerin ihracatı, ülkenin ihracatının değerinin %14'ünden fazlasını oluşturarak 4.5 milyar doları aştı.

İran'da 81 çeşit mineral var. İran'ın kanıtlanmış demir cevheri rezervleri 2.7 milyar ton (dünya toplam rezervlerinin onda sekizi) ve bakır cevherleri 2.6 milyar tondur (dünya rezervlerinin onda dördü). İran ayrıca 11 milyon ton çinkoya sahiptir (dünya rezervlerinin %4'ü).

İran'ın madenlerinin toplam kanıtlanmış rezervlerinin yaklaşık 60 milyar ton olduğu tahmin ediliyor ve ülkenin 500 bin 000 kilometrekarelik bir alanda ilk arama önceliğinin uygulanmasıyla 100 milyar tonun üzerine çıkması bekleniyor.

Bu nedenle madencilik sektörü ve madencilik sektörü, ülkenin üretim ve ticaretinde en önemli ve etkili alanlardan biridir.

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