Yılın ilk 2 ayında İran, çelik devleri arasında en yüksek üretim artışına ulaştı

Dünya Çelik Birliği'ne göre bu dönemde İran'ın çelik üretimi %11.8'lik bir artışla 5.3 milyon tona ulaştı. Ayrıca derneğe göre, ülkemizin Şubat ayı çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 artışla 2.5 milyon tona yükseldi.

Öte yandan Dünya Çelik Birliği'nin 64 üyesinin toplam üretimi, 2021'deki aynı dönemine kıyasla %5.5 azalarak 299.4 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin %10'luk, Brezilya %5.8'luk, Türkiye %5.7'lik, Güney Kore %2.6'lık ve Japonya %2.4'lük bir azalma yaşadı.

Öte yandan Hindistan yüzde 6,6 ile İran'dan sonra en yüksek büyümeye sahip olurken, onu yüzde 1.1 ile Almanya, yüzde 1 ile Rusya ve yüzde 0.6 ile ABD izledi.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin, 2022'nin ilk iki ayında 158 milyon ton çelik üretti. ABD çelik üretimi 13.4 milyon, Japonya 15,1 milyon, Hindistan 20,9 milyon, Güney Kore 11,2 milyon, Almanya 6,5 ​​milyon, Türkiye 6,1 milyon, Brezilya 5.6 milyona ve Rusya 12.4 milyon ton olarak kayıtlra geçti.

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