İran, dünyanın en büyük 10. çelik üreticisi olmaya devam ediyor

Yılın ilk 10 ayındaki üretime ilişkin bu sıralamada Çin, 1 milyar 32 milyon 800 bin tonluk üretimle bu ürünün üretiminde dünyada birinci sırada yer aldı.

Ardından Hindistan 118 milyon 100 bin ton ham çelik (%17,8 büyüme), Japonya 96 milyon 300 bin ton (%15,8 büyüme), ABD 86 milyon ton (%18,3 büyüme) ve Rusya 76 milyon tonluk üretimle (yüzde 6,1 büyüme) ikinci ila beşinci sırada yer aldı.

70 milyon 600 bin ton ham çelik üretimi ile Güney Kore (yüzde 5,2 artış), Türkiye 40 milyon 400 bin ton üretim (yüzde 12,7 artış), Almanya 40 milyon 100 bin ton üretim ile (yüzde 12,3 artış), Brezilya 36 milyon tonluk (yüzde 14,7 artış) ve İran 28 milyon 500 bin tonluk (yüzde 1,8 düşüş) üretimle dünyada sırasıyla altıncı ila onuncu kendine yer buldu.