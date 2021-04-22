Külçe çelik üretimi geçen sene İran’da rekor kırdı

İran’ın büyük demir çelik fabrikalarının toplam üretim miktarı geçen sene 22 milyon 540 bin ton olarak gerçekleşti.

Bu tesislerin sadece yılın son ayında üretim miktarları 2 milyon 40 bin 890 tona ulaştı ve bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.

Bu tesislerdeki çelik ürünleri üretim miktarı geçen sene 14 milyon 588 bin 932 ton idi, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 3 artış göstermektedir.

Bu üretimin bir milyon 246 bin 748 tonu da yılın son ayına aittir ve bu miktar bir önceki yıla göre yüzde 9 artış göstermektedir.

İran şu an dünyanın 10. Çelik üreticisidir ve mevcut tesislerin tevsi ve yeni tesislerle gelecek 4 yıl zarfında dünyanın 7. Büyük üreticisi konumuna gelecektir.

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2012