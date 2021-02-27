Yılın ilk 10 ayında çelik külçe ihracatı 5.1 milyon tonu aştı

İran Çelik Üreticileri Birliği'nin istatistik tablolarına göre, geçen yılın ilk 10 ayında çelik külçe ihracatı 5 milyon 821 bin ton olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu dönem istatistikleri incelendiğinde, çelik külçe ihracatında %76'dan fazlasında kütük ve blumun payı 3 milyon 927 bin ton olurken, geçen yıl aynı dönemde bu rakam 4 milyon 95 bin ton oldu.

Bu dönemde 1 milyon 209 bin ton slab külçe ihracatı gerçekleştirilmiş olup, geçen yılın ilk 10 aylık dönemine kıyasla yüzde 30 düşüş gösterdi.

2.3 milyon ton çelik ürün ihracatı

Bu yılın ilk 10 ayında çelik ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %20 düşüşle 2 milyon 984 bin ton oldu. Geçen yılki miktar 2 milyon 373 bin tona olmuştu.

Sanayi Bakanlığı'nın eski Maden ve Maden Sanayileri Bakan Yardımcısı Dariyuş İsmaili, 20 Nisan 2020'de yaptığı açıklamada madencilik endüstrilerinin üretiminin bu yılın sonunda %25 büyüyeceğini belirtmişti.

Geçen yılın sonunda öngörülen çelik üretim kapasitesi 36 milyon 800 bin ton, çelik külçe üretimi ise 25 milyon 344.3 bin tona ulaşmıştı.

İran şu anda dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasında yer alıyor ve 55 milyon tonluk kapasite ile 2025 ufkunda 7. sırada olması bekleniyor.

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