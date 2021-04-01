Rezm Hoseyni: İran dünyanın sayılı çelik üretici ve ihracatçısı ülkelerindendir

Rezm Hoseyni, 5 milli projenin açılışında yaptığı açıklamada Esferayen’de açılışı yapılan Özel Alışımlar Çelik Üretim Fabrikasında deliksiz borular üretiminde kullanılan özel çelikler ürettiğini ve bu boruların İran Petrol ve Gaz şirketi tarafından kullanıldığını söyledi.

Bakır alanında bugün özel sektöre ait bir bakır madeninin açılışının yapıldığını ifade eden Rezm Hoseyni, bu alanda devrim öncesi üretimin sıfır düzeyinde olduğunu fakat bugün üretimin 400 bin tona ulaştığını ve ihracat bile yapıldığını söyledi.

Rezm Hoseyni, demir cevheri alanında Gol Goher projesinin açılışının yapıldığını ve bu alanda da yüksek yatırım kapasitesi olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan projelerle 1290 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

Açılışı yapılan projeler Kuzey Horasan, Kerman, Gezvin ve Fars ilinde bulunmaktadır ve projeler Seramik ve Çini, Katod Bakır, Demir cevherinin ezilmesi ile ilgilidir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012