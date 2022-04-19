İran geçen yıl petrol sanayiinden 43 milyar dolar gelir elde etti

Petrol Bakanlığı ile Tahran Belediyesi arasında sözleşme imzalama töreninde konuşan Oci, ''Geçen yıl petrol, gaz kondensatı, petrol ürünleri vb. elde edilen toplam gelir 43 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bugün ülkemizizin benzin ve mazottaki rafine kapasitesi, tüketim miktarına yakındu. Petrol Bakanığı olarak ülkenin enerji güvenliğini sağlamakla mükellefiz. Bu alanda yatırım kapasitesinin yükseltilmesi gerekiyor, zira tüketim göz önüne alındığı böyle yapılmazsa sorunlarla baş başa kalabiliriz'' değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz yılda 850 milyon metreküp tatlandırılmuş gazı ağa enjekte ettiklerini kaydeden Oci, ''8 yıl içinde 80 milyar dolar doğalgaz sektöründe yatırım yapılmalı ki 1.4 milyar metreküp gaz üretim kapasitesini elde edebilelim'' diye konuştu.

Biçok sanayinin uygun yakıt modelini izlemediklerini ifade eden Oci, ''Santrallerimizin verimlilik oranı yüzde 37'yken, bu oran dünya ortalamasında yüzde 48'dir. Öte ynadna yıllık 80 milyar dolarlık yakıt sübvansiyonu için ödemeler yapılıyor ve biz bu miktarı yarıya düşürürsek, yıllık 150 milyar dolar değerinde petrol sanayi sektöründe devlete gelir sağlayabiliriz'' diye açıkladı.

İran'ın günlük benzin tüketim miktarının 95 milyon litre olduğuna dikkati çeken Oci, ''Benzin fiyatları dünyada şu an 90 cente çıkmış durumda. Bu konuda tasarruf sağlanması ve ihracatın artması halinde üljeye büyük döviz girdisi sağlanabilir'' diye ekledi.

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